Dolar
35.69
Euro
37.42
Altın
2,781.59
ETH/USDT
3,413.30
BTC/USDT
105,991.00
BIST 100
10,124.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF, enflasyonla mücadelenin bitmediği görüşünde

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel enflasyonla mücadele sürecinin henüz bitmediğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
IMF, enflasyonla mücadelenin bitmediği görüşünde

Brüksel

Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Küresel Ekonomik Görünüm" oturumunda konuştu.

Enflasyonla mücadelenin halen devam etmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, bu alanda önemli ilerleme sağlandığını ancak halen atılacak adımlar olduğunu belirtti.

Georgieva, son yıllarda her enflasyon döneminde faiz oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ve enflasyonun durgunluk ortaya çıkararak düştüğünü anımsatarak, ilk defa enflasyonist dönemden çıkışta olumlu büyüme ile ilerlendiğini bildirdi.

ABD'nin üretkenlik konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) oldukça ilerisinde olduğunu hatırlatan Georgieva, üretkenliğin artırılması için girişimcilere çeşitli fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi.

Georgieva, AB'de üretkenliğin artırılması için sermaye piyasalarının ve iç pazarın geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriyeli yöneticilerin adımları doğru yönde olursa, biz de bir sonraki aşamaya geçeceğiz
Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde yeni konutların, dükkanların tamamının inşa faaliyetini başlattık

Benzer haberler

IMF, enflasyonla mücadelenin bitmediği görüşünde

IMF, enflasyonla mücadelenin bitmediği görüşünde

İsviçre'de STK'lerden, Davos'a gelen Herzog hakkında "Gazze'de soykırıma teşvik" nedeniyle suç duyurusu

AB'nin savunma yetkilisi, ABD ile süren Grönland tartışmasında Danimarka'ya destek verdi

AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor

AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor
Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir

Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir
Trump yönetiminde görev alan temsilciden, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"

Trump yönetiminde görev alan temsilciden, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet