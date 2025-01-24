Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KOP Eylem Planı 2024-2028 dönemi için 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "(KOP Eylem Planı) 2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz." dedi.
Ankara
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