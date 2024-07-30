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Ekonomi

Bankacılık sektörünün net karı haziranda 314 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, haziran sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 314 milyar 28 milyon lira olarak gerçekleşti.

Serhat Tutak  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Bankacılık sektörünün net karı haziranda 314 milyar lira oldu

İstanbul

BDDK'nin Haziran 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 4 trilyon 505 milyar 268 milyon lira artarak 28 trilyon 56 milyar 155 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 851 milyar 874 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 587 milyar 937 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 10,9 artarak 16 trilyon 465 milyar 582 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,5 artışla 2 trilyon 465 milyar 513 milyon liraya ulaştı.

Haziran sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 314 milyar 28 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,10 olarak kayıtlara geçti.

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