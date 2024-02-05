60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 5, 2024
🚜IPARD destekleri 81 ile yaygınlaştırıldı
🫒AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayısı 3'e çıktı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/2FW73dwm6m