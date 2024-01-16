60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💶Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 16, 2024
👨🚀Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için geri sayım
💻Yapay zeka dersi, üniversite müfredatına giriyor
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