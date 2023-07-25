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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla

25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2023)

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