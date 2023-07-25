60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla
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🚀Savunma sanayinin devleri IDEF’23'te buluştu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 25, 2023
📈Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımı
🚗İkinci el araçları sıfır fiyatının üzerinde pazarlayanlara ceza yağdı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/y0HZH5fs0m