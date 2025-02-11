60 saniyede ekonomide bugün (11 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📕 Türkiye ve Malezya'dan ekonomik işbirliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 11, 2025
⛓️ Zincir market fiyatlarına anlık kontrol
🥇 Altının ons fiyatında rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/d0p35hbkMf