Dolar
36.51
Euro
38.00
Altın
2,846.23
ETH/USDT
2,173.40
BTC/USDT
82,061.00
BIST 100
9,689.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi’nde “Öğrencilerle Buluşma" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Mahmut Çil  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı
28 Şubat mağdurları Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi
"Kıskaç-40" operasyonunda tutuklanan döner restoran zinciri sahibinin 94 FETÖ'cü ile irtibatı belirlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz
Başkentte 3D yazıcıyla x-ray cihazının tespit edemediği "suikast silahı" üreten şüpheli yakalandı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet