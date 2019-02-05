İSTANBUL

Açılışta BIST 100 endeksi, 510,05 puan ve yüzde 0,50 artışla 102.765,06 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.

Dün, açıklanan ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 puanın üzerinin test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.255,01 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde ulusa sesleneceğini anımsatan analistler, konuşmada verilecek mesajların özellikle jeopolitik gelişmeler açısından önemli olabileceğini vurguladı.

Analistler ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit ve Venezuela'ya ilişkin gelişmelerinin de gündemi meşgul ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal