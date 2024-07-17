60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉Türkiye için dezenflasyon öngörüsü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 17, 2024
🐄Yeni hayvancılık destekleme modeli hazır
⚽️Dünyanın en değerli futbol kulübü belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/BgYHSnb5CP