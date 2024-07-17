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Ekonomi, Savunma sanayisi

Yerli savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergilenecek

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Sergisi'nde Türk savunma sanayisinin yerli ve milli ürünleri yer alacak.

Tolga Yanık  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Yerli savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergilenecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da Savunma Sanayii Sergisi açılacak.

SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler sergilenecek.

Savunma Sanayii Sergisi’ne ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ, TUSAŞ, ASFAT, MKE, Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra firmaları katılacak.

Sergi, 19-21 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

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