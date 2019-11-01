'Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülke çok daha güçlü olmalıydı'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye aleyhine yapılan propagandalar göz önüne alındığında güçlü olmak zorunda olduklarını belirterek "Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülkenin çok daha güçlü bir noktada olması gerekiyordu" dedi
Gaziantep
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "Savunma Sanayii-Üniversite Buluşmaları" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin gelişmesinin önemine değindi.
Barış Pınarı Harekatı'nda yerli savunma sanayinin öneminin bir kez dana görüldüğünü belirten Demir, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı‘nda dünyanın durumunu gördüğümüzde ülkemiz aleyhine yapılan propagandaları gördüğümüzde demek ki bir şey var kardeşim diyorsunuz. Biz güçlü olmalıyız. Bu gücün de gelip dayandığı yer teknoloji. Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız. Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülkenin çok daha güçlü bir noktada olması gerekiyordu. Bu başarının dayandığı noktanın kendi teknolojinize güvenmek olduğunu anlıyoruz. Dışarıya bağımlı olmakla biz çok zaman kaybettik." diye konuştu.
"Geleceğin teknolojilerini ıskalamamalıyız"
Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin en önemli kaynağının insan kaynağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"İnsan kaynağımızı nasıl yetiştiririz, hangi kaynağa ihtiyacımız var, hangi mekanizmaları harekete geçirmemiz gerekiyor? Herkes bu sorumluluğu hissetmek durumunda. Eğitimin her seviyesinde bunu hissetmeliyiz ve devletin her kademesinde, belirli politikalarla ülkemizi her alanda geleceğe hazırlamalıyız. Savunma sanayi, tek başına iyi olduğumuzu iddia etmemizin mümkün olmadığı bir konu. Sanayi ekosistemimiz toptan mobilize olmadıkça, çeşitli alanlarda bilim ve teknolojide iyi adımlar atmakla ilgili gayretiniz ve politikalarınız yoksa savunma sanayisinde tek başına iyi olmamız mümkün değil. Sosyal bilimler, temel bilimler, pozitif bilimler olsun uygulamalı bilimler alanlarında iyi olmak zorundayız, bunun başka çaresi yok. Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanacağız. Bugün peşinden koştuğumuz, başkalarının 15-20 yıl önce geliştirdiği bazı teknolojileri bugün elde etmek istiyoruz. Ama buna çabalarken de geleceğin teknolojilerini ıskalamamak adına çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu da gelecek vizyonunu oluşturan en önemli noktalardan bir tanesi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.