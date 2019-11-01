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'İstanbul su sıkıntısı yaşamayacak'

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, kış aylarına yüzde 40'lı değerlerle girmenin İstanbul için optimum seviyeler olduğuna işaret ederek, "Su sıkıntısı yaşamayacağız." dedi.

Mücahit Türetken   | 01.11.2019
'İstanbul su sıkıntısı yaşamayacak'

İstanbul

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla yüzde 41,7 mevcut su hacmi bulunan barajlar ve ilave kaynaklar sayesinde kentin ihtiyacı olan su rezervine sahip olduğu bildirildi. 

Taşer, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, 6 aylık yağışlı döneme girildiğine değinirken, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız hesaplamalara göre kış aylarına yüzde 40'lı değerlerle girmek, İstanbul için optimum seviyelerdir. Bugün de bu değerlerdeyiz. Barajlar dışında içme suyu edindiğimiz Melen ve Yeşilçay gibi kaynaklarımız var. Önümüzde bizi bekleyen yağışlı bir dönem bulunuyor. Mevsim normallerinde geçeceğini öngördüğümüz dönemle birlikte su kaynaklarımız yeniden takviye olacak ve su sıkıntısı yaşamayacağız."

Barajlarda 361 milyon metreküp su hacmi bulunduğunu ve kente günde ortalama 2,9 milyon su temin edildiğini kaydeden Taşer, kentin içme suyunun büyük bir kısmının baraj ve göllerden karşılandığını, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden günde 1 milyon metreküpe yakın su temin edildiğini, bir diğer kaynağın da derin sondaj kuyuları ve küçük sulama göletleri olduğunu anlattı.

Taşer, barajların mevcut su hacmini günlük kullanıma bölerek geri sayım saati başlatmanın doğru bir yaklaşım olmadığına işaret ederek, günlük 1 milyon metreküpe yakın su temin edilen Melen'den, projenin aktif hale geçmesiyle İstanbul'un 2 milyar metreküplük su hacmine sahip olacağını belirtti.



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