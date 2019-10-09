Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı
TBMM Başkanı Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." açıklamasında bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.
Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 9, 2019
Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.