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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." açıklamasında bulundu.

Sinan Uslu   | 09.10.2019
Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.

Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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