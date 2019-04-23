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TBMM Başkanı Şentop koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Ortagenç'e devretti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Selahattin Ortagenç'e devretti.

Adem Balta   | 23.04.2019
TBMM Başkanı Şentop koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Ortagenç'e devretti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberinde çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri Meclis Divan Salonu'nda kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan'ın en anlamlı anlarını yaşadıklarını belirterek, koltuğunu Selahattin Ortagenç'e devredeceğini söyledi.

Şentop, kısa konuşmasının ardından Ortagenç'e Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlama içeren, kendi imzasının bulunduğu belgeyi verdi.

23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan bir arkadaşlarının yıllar sonra seçimleri kazandığını ifade eden Şentop, "İnşallah sen de büyüyünce TBMM Başkanı olursun." temennisinde bulundu.

Şentop'tan görevi devralan Ortagenç, 23 Nisan'ın Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen özel bir bayram olduğunu anımsattı. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ortagenç, "Meclisimizin açıldığı, milletimizin yönetme yetkisini kullanmaya başladığı bu özel günde bizleri makamında kabul eden Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu günün çocukları olarak, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Ortagenç, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selahattin Ortagenç, bir gazetecinin "Seçimler bitti ama Meclis tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?" şeklindeki sorusuna, "Bugünün gündemi 32 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için bu soruya daha sonra cevap verelim." karşılığını verdi.


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