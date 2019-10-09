Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:
"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."
-Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 9, 2019
Dışişleri: BMGK üyeleri bilgilendirilecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Barış Pınarı Harekatı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.
Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.
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