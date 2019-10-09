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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Politika, Barış Pınarı Harekatı

Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tevfik Durul,Tuğrul Çam   | 09.10.2019
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Ankara

Barış Pınarı Harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn'da hareketlilik gözlendi. ( İbrahim Toprak - Anadolu Ajansı )

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

Dışişleri: BMGK üyeleri bilgilendirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Barış Pınarı Harekatı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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