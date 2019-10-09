Barış Pınarı Harekatı
'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin. Türk topçusu atışa başladığında herkes susar." açıklamasında bulundu.
'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.
'Harekatın amacı Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır'
BBP Genel Başkanı Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizleyerek Suriye ve bölge barışına katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerini saat 14.00'ten itibaren bilgilendirdiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." açıklamasında bulundu.