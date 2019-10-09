09.10.2019

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerini saat 14.00'ten itibaren bilgilendirdiğini açıkladı.