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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Barış Pınarı Harekatı

'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar'

'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin. Türk topçusu atışa başladığında herkes susar." açıklamasında bulundu.

'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin. Türk topçusu atışa başladığında herkes susar." açıklamasında bulundu.

'Barış Pınarı Harekatı' ABD'de gündemi sarstı

'Barış Pınarı Harekatı' ABD'de gündemi sarstı

'Barış Pınarı Harekatı' ABD'de gündemi sarstı
'Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır'

'Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır'

'Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır'
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı haklarımız çerçevesinde başlatıldı

Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı haklarımız çerçevesinde başlatıldı
'İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır'

'İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır'
'Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum'

'Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum'
'Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız'

'Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız'
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'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var'
09.10.2019

'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

'Harekatın amacı Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır'
09.10.2019

'Harekatın amacı Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır'

BBP Genel Başkanı Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizleyerek Suriye ve bölge barışına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
09.10.2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
09.10.2019

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerini saat 14.00'ten itibaren bilgilendirdiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
09.10.2019

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." açıklamasında bulundu.

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