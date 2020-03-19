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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Mümin Altaş   | 19.03.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." 


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