MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bHUFWSu2Xa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.