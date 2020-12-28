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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Komandolar, Barış Pınarı bölgesindeki bir ilkokulun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 28.12.2020
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Türk askerlerinin bölgedeki bir okulun ısınma sorununu çözmesine ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Güçlü, güvenli ve huzurlu bir Suriye'nin geleceği olan çocuklar için Mehmetçiklerimiz yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Kayserriye Suluk İlkokulunun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu." ifadelerine yer verildi.

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