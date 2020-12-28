Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Komandolar, Barış Pınarı bölgesindeki bir ilkokulun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.
Güçlü, güvenli ve huzurlu bir Suriye’nin geleceği olan çocuklar için Mehmetçiklerimiz yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Kayserriye Suluk İlkokulunun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu. pic.twitter.com/wOcpdCSFyL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020
Türk askerlerinin bölgedeki bir okulun ısınma sorununu çözmesine ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Güçlü, güvenli ve huzurlu bir Suriye'nin geleceği olan çocuklar için Mehmetçiklerimiz yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Kayserriye Suluk İlkokulunun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.