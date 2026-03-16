Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya sundu.

Ömer Koparan  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektubunu sundu Fotoğraf: Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği

Şam

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Yılmaz, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Şara’ya güven mektubunu takdim etti.

Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak 19 Kasım 2025’te Suriye’ye atanmıştı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektubunu sundu

