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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 02.02.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.

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