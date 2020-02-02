Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.
Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda: 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MjIhq4QxAG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2020
Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.