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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrencinin, açılan 390 okulda eğitimine devam ettiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 14.03.2020
Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesindeki eğitim hayatı hakkında, videoyla bilgi paylaşıldı.

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor."

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