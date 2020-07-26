Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ömer Olcay   | 26.07.2020
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Akbulut: 15 Temmuz direnişi milli bir kazanımdır