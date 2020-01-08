Euro
6.56
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,555.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Barış Gündoğan   | 08.01.2020
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

İzmir adliye şehitlerini anıyor

Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor

Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor
Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi Tokat'ta

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi Tokat'ta

Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı