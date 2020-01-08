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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım projesinin yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacağını belirterek, "Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sefa Mutlu   | 08.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde projenin haritasının yer aldığı bir de infografik paylaşan Erdoğan, şunları aktardı:

"Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesi doğrultusunda kara ve denizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak, katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz."

Erdoğan paylaşımında ayrıca projenin teknik detayları hakkında bilgiler de yer verdi.

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