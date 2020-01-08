Euro
6.56
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,556.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Üç ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük'ün Ovacık, Karaman'ın Serıveliler ve Konya'nın 6 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

08.01.2020
Üç ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük'ün Ovacık, Karaman'ın Serıveliler ve Konya'nın 6 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. 

Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya'nın 6 ilçesinde eğitime ara

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

Sarıveliler ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Üç ilde eğitime kar engeli

Üç ilde eğitime kar engeli

Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir

Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir
Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Başkentte kar yağışı etkili oldu