MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP'nin imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi."
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Barış Pınarı bölgesi Rasulayn’da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm’lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Ks43wBjrb9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020