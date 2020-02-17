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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP'nin imha edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 17.02.2020
MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi." 

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