Mehmetçik'ten Tel Abyad'da hasta çocuğa ziyaret
Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Şavvah'ı ziyaret etti.
Ankara
Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.
Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi. pic.twitter.com/w2mAjxOUrI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen Neve Şavvah'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.