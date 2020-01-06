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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Mehmetçik'ten Tel Abyad'da hasta çocuğa ziyaret

Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Şavvah'ı ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.01.2020
Mehmetçik'ten Tel Abyad'da hasta çocuğa ziyaret

Ankara

Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen Neve Şavvah'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

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