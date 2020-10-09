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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Türkiye, Barış Pınarı bölgesindeki sivilleri yalnız bırakmadı

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek oldu.

Orhan Onur Gemici   | 09.10.2020
Türkiye, Barış Pınarı bölgesindeki sivilleri yalnız bırakmadı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda bir yılın geride kaldığı anımsatılarak, harekatın düzenlendiği bölgeye insani yardımların gönderilmesine devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, bugüne kadar bölgeye, 7 milyon 183 bin 150 kilo un, 1 milyon 22 bin 186 ekmek, 41 bin 703 gıda kolisi, 271 bin 727 diğer gıda malzemeleri, 135 bin 242 şişe su, 10 bin 466 hijyen seti, 10 bin 303 barınma malzemesi ve 5 bin 315 oyuncak gönderildiği bilgisi verildi.

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