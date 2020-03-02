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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Komandolar 56 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 56 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mehmet Tosun,Muhammed Boztepe   | 02.03.2020
Komandolar 56 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." denildi.

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