MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhasının sürdüğü belirtildi.
Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi. pic.twitter.com/v5m8kJy5ui— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2020
Açıklamada, Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı tuzaklanan 20 kilogramlık EYP'nin, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.