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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin yol kenarında tuzakladığı 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Fırat Taşdemir   | 20.02.2020
MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı tuzaklanan 20 kilogramlık EYP'nin, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildiği kaydedildi.

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