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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1660 EYP ve 891 mayın etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan 1660 el yapımı patlayıcı ve 891 mayın etkisiz hale getirildi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 09.01.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1660 EYP ve 891 mayın etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk komandoları, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

Bu kapsamda şu ana kadar 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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