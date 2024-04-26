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36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
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