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Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

Hümeyra Ayaz  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Petrol hakkına müteallik karar

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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