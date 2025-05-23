Petrol hakkına müteallik karar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.