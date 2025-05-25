Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katılacak.
(14.00/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu'nda yer alacak, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapacak, Bursa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.
(İstanbul/08.00/13.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışını yapacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Kayseri/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programına katılacak, Göynük Çevre Yolu'nun açılışını yapacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bolu/11.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tamamlanacak; organizasyonun son günü Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki üçüncülük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe-Monaco final maçı oynanacak.
(Abu Dabi/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor, Trabzonspor-Reeder Samsunspor ve Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/19.00/19.00/Konya/Trabzon/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu dolayısıyla Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama programı düzenleyecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek ve Sarayburnu'ndan tekneye binecek; Boğaz'da Galatasaray Adası'ndan dönecek tekne, takımı Yenikapı Miting Alanı'ndaki şampiyonluk kutlamasına ve kupa törenine getirecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Nesine 3. Lig play-off 3-4. Grup finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
7- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile özel maçta karşılaşacak.
(Reims/19.00)
8- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
(Modena/15.00)
9- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile özel maçta karşılaşacak.
(Rotterdam/17.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
(Bursa/18.00) (Fotoğraflı )
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu sekizinci ayağı Monaco Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Monako/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.