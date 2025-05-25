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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katılacak.

(14.00/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu'nda yer alacak, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapacak, Bursa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/08.00/13.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışını yapacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programına katılacak, Göynük Çevre Yolu'nun açılışını yapacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bolu/11.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tamamlanacak; organizasyonun son günü Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki üçüncülük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe-Monaco final maçı oynanacak.

(Abu Dabi/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor, Trabzonspor-Reeder Samsunspor ve Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/19.00/Konya/Trabzon/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu dolayısıyla Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama programı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek ve Sarayburnu'ndan tekneye binecek; Boğaz'da Galatasaray Adası'ndan dönecek tekne, takımı Yenikapı Miting Alanı'ndaki şampiyonluk kutlamasına ve kupa törenine getirecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Nesine 3. Lig play-off 3-4. Grup finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile özel maçta karşılaşacak.

(Reims/19.00)

8- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Modena/15.00)

9- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile özel maçta karşılaşacak.

(Rotterdam/17.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı )

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu sekizinci ayağı Monaco Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monako/16.00) (Fotoğraflı)

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