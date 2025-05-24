Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında "Büyük fetih yürüyüşü", konserler ve mapping gösterisi düzenlendi.
Edirne
Edirne Valisi Yunus Sezer'in de aralarında olduğu protokol, TRT'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları ve vatandaşlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği eşliğinde yürüdü.
Korteje çok sayıda temsili yeniçeri ve leventler de eşlik etti. Temsili yeniçerilerden bazıları, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan şahi toplarının bire bir replikalarını da taşıdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yol kenarındaki ve balkonlardaki vatandaşlar geçiş sırasında tezahüratta bulunarak korteji alkışladı.
Selimiye Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir din görevlisi tarafından Bakara ve Fetih surelerinden ayetler okundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada sözlerine, İstanbul'un fethinin asırlar önce müjdelenen, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla anarak başladı.
Sezer, fethin bir mekan işi değil bir ruh işi olduğunu ifade etti.
Edirne'nin sadece bir başkent değil, aynı zamanda bir okul, bir ruhani hazırlık merkezi, bir medeniyetin yoğrulduğu yer olduğuna işaret eden Sezer, şunları kaydetti:
"Burada sadece kılıç değil, dua da kuşanılır. Burada sadece asker değil, irfan sahibi gönül erleri yetişir. Alparslan’dan Fatih’e, Ahmed Yesevi'den Akşemseddin’e kadar uzanan o büyük yürüyüş, işte bu şehirlerde, bu camilerde, bu gönüllerde şekillenir. Ve o ruh bir kez tutuştu mu, surlar dayanamaz, zincirler çözülür, çağlar değişir.
Alparslanların, Ertuğrul Gazilerin, Murat Hüdavendigarların, Fatihlerin düşlerini gördüğü o ulu çınarın dalları bugün hala bizimle. Ve o dallarda yeşeren umut, Oğuz’un Kızıl Elma’sı, bugün bizlere emanettir. İçinde bulunduğumuz bu yüzyıl, sadece bir tarih değil, büyük bir sorumluluktur, bir emanettir, bir idealdir. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak omuzlarımıza yüklenmiş büyük bir görevdir. İşte bizim kızıl elmamız, bu yolda yürümek, bu emaneti geleceğe taşımaktır."
"Bu milletin mayası sağlamdır"
Sezer, Edirne ruhunun, fetih ruhunun, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki gençlere bir ideal olarak verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Bir milletin ruhunun asla değişmeyeceğinin altını çizen Sezer, "Bu milletin ruhu değişmez. Bu milletin mayası sağlamdır. Bu milletin ideali sönmez. Bize düşen yalnızca nöbettir. Ve bu nöbet, kıyamete dek sürecektir." dedi.
Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ise "İstanbul'un fethi Edirne'de başlar" programını dernek olarak 2006 yılında başlattıklarını, bu yılki etkinliklerin Edirne Valiliği himayelerinde gerçekleştiğini söyledi.
Fetihlerin yıkarak, yakarak değil, merkezinde insan olan bir medeniyet inşası ve ihya ederek olabileceğine vurgu yapan İriş, "Bugün de fethin manasını kuşanan nesiller, başta Gazze'miz olmak üzere Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir tarafında akan kan ve gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. İşte bugün bu manayı idrak etmenin şuuru içerisindeyiz." dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı bando ve mehteran konserleri ilgi gördü
Konuşmaların ardından zeybek gösterisi sunuldu.
Daha sonra sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, "Çırpınırdı Karadeniz", "Kerkük'ün Zindanları", "Diriliş Ertuğrul" ve "Memleketim" şarkılarından oluşan repertuvarını sundu.
İlgi gören bando konseri sonrası Edirne Sarayı’ndan İstanbul’un fethine uzanan tarihi yolculuk, 3D animasyonlar ve ışık teknolojileriyle Selimiye Camisi duvarlarında görselleştirildi.
Gösterinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı"nı seslendirdi.
Program, Edirneli klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve Ece Ata konseriyle devam etti.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Baro Başkanı Gökhan Karakoç ile siyasi parti temsilcileri ve dizi oyuncuları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.