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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Mümin Altaş  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını kınadı

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınayarak şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum."

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