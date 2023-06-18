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Eğitim

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayan yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Selma Kasap  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenleme ile ayrıca Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmadan önce resmi eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapanların bu kapsamda geçirdikleri süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden öğretmenlerin hizmet puanı hesabına dahil edilecek.

Bakan Tekin açıklamıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.

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