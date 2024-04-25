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Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunan mevkidaşı Fragkogiannis yarın bir araya gelecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısı için yarın bir araya gelecek.

Tuğba Altun  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunan mevkidaşı Fragkogiannis yarın bir araya gelecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, yarın İstanbul'da, 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomik, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda, 16 Ekim 2023'te Atina’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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