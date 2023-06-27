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Eğitim

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolar Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okullarda yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek ve taşıyacak kadrolar da Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okullarda yetişecek." dedi.

İlhami Erkılıç, Yunus Hocaoğlu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolar Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okullarda yetişecek Fotoğraf: Talha Koca - AA

Erzurum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz ama okula gönderdiğiniz çocuklara annelik ve babalık hukukunu ihmal etmeden üstünüze düşeni yapmanızı istiyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerimiz, tek başına bunu yapamaz." dedi.

Erzurum'daki bayramlaşma programından sonra baba ocağı Uzundere ilçesine geçen Tekin, burada partililer ve vatandaşlarca çiçeklerle karşılandı.

Tekin, bayramlaşıp bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bakan Tekin, buruda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyon 200 bin personeli, 21 milyona yakın öğrencisiyle 85 milyonun tamamını ilgilendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim süreci ve sonrasında, eğitimle ilgili bambaşka hayallerinin olduğunu ve "Türkiye Yüzyılı" diye bir kavram inşa ettiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, '21'inci yüzyılda artık dünyadaki büyük devletler bize sormadan iş yapamayacak, çünkü bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak' dedi. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek ve taşıyacak kadrolar da Milli Eğitim Bakanlığı ve onun bünyesindeki okullarda yetişecek. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanımız, bütün bu hayallerini, bütün bu ideallerini hayata geçirebileceği bir pozisyonda bizi değerlendirmiş oldu. Bu da heyecanımızı, yoğunluğumuzu ve manevi sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor."

Gelecek kuşaklar adına ülkedeki insanların daha ekonomik ve daha huzurlu bir ortamda yaşaması için çok çalışacaklarını ifade eden Tekin, bunun için ellerinden gelenin daha fazlasını yapacaklarını belirtti.

Uzundere ve Erzurum'a, çalıştığı her kurumda ve dönemde elinden geldiği desteği vereceğini aktaran Tekin, görevi süresince vatandaşlardan özellikle "fiili ve kavli" dua istediğini dile getirdi.

"Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz"

Kendisinden destek istenilen her konuda elinden geldiğince memlekete hizmet etmeye çalışacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz ama okula gönderdiğiniz çocuklara annelik ve babalık hukukunu ihmal etmeden üstünüze düşeni yapmanızı istiyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerimiz, tek başına bunu yapamaz. Bir çocuğa hem anne hem baba hem kardeş hem abi hem abla hem de öğretmen olmasını istediğimizde biraz fazla yük yüklemiş oluyoruz. O yüzden fiili duadan kastım, önce kendi çocuklarımızı güzelce yetiştirmek için elimizden geldiğince anne baba, nene dede, vazifesini yerine getirmenizi istiyorum. Kavli dua da namazlardan sonra Allah'tan bizim için yardım dileyin. Şimdiden tek arzumuz budur. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyüklerin de ellerinden öpüyorum."

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