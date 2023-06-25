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Eğitim

Bakan Tekin, LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan düzenlemesini değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük." ifadesini kullandı.

Selma Kasap  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Bakan Tekin, LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan düzenlemesini değerlendirdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesine ilişkin, "5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz tedbirlerden bir tanesi daha uygulamaya konmuş oldu." ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Herkese hayırlı bayramlar."

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