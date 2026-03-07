Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Eğitim

MEB'den yabancı öğretmenlere Türkçe yeterlilik şartı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkçe okutulması gereken derslere giren yabancı uyruklu öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge talep edilecek.

Şeyma Güven, Buğrahan Ayhan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
MEB'den yabancı öğretmenlere Türkçe yeterlilik şartı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, okullarda Türkçe okutulması gereken derslerde görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinde aranacak şartlarla ilgili çalışma yürütüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, öğrencilere eğitim ve öğretimleri süresince, söz konusu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir" hükmünün anımsatıldığı yazıda, yönetmelikteki ilgili hükme göre derslerin öğretiminin Türkçe yapıldığı, ancak merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde, bu derslerin öğretiminin birinci yabancı dille de yapılabileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Aynı yönetmeliğe göre özel öğretim kurumlarında ve uluslararası program uygulayan okullarda ise bu sayının aranmayacağı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da meslek derslerinin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabileceği ifade edildi.

En az C1 düzeyinde belge istenecek

MEB'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri okutmak üzere görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek.

Kurumlarda bu kapsamda halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin ise gerekli belgeyi gelecek yılın eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma iznini düzenleyen kuruma ibraz etmesi gerekecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

MEB'den yabancı öğretmenlere Türkçe yeterlilik şartı

MEB'den yabancı öğretmenlere Türkçe yeterlilik şartı

MEB'in "Ülkem Yanımda" platformuyla 16 ülkede 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı

MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

MEB'in "Yeşil Vatan" etkinliklerinde bu ayın teması "su verimliliği" oldu

MEB'in "Yeşil Vatan" etkinliklerinde bu ayın teması "su verimliliği" oldu
MEB'den görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

MEB'den görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde bu ay "öz düzenleme ve dikkat becerileri" ele alındı

MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde bu ay "öz düzenleme ve dikkat becerileri" ele alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet