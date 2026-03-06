Dolar
44.08
Euro
51.01
Altın
5,095.11
ETH/USDT
2,044.20
BTC/USDT
69,774.00
BIST 100
12,880.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız
logo
Gündem

MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek, "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı.

Şeyma Güven  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda öğrencilerin Türkçeye hakimiyetlerini güçlendirmek, dil bilincini geliştirmek ve söz varlığını zenginleştirmek amacıyla yürütülen iyi uygulamaların paylaşılacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nın 5'incisini düzenleyecek.

Sultanahmet Milli Eğitim Akademisi'nde 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konferansın Onursal Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapacak.

Konferansa katılım için Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla 13 Mart'a kadar "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılında düzenlenecek konferansın ana teması, "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan dil gelişim süreçleri, aile ve çevrenin dil gelişimine etkisi, okuma kültürü, özel gereksinimli öğrencilerin dil gelişimi ile medya ve popüler kültürün dil kullanımına yansımaları ele alınacak.

Alan uzmanlarıyla panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" doğrultusunda düzenlenecek konferansta, milli kültür, sanat, edebiyat, fen, matematik, teknoloji alanları ile mesleki ve teknik alanlarda kullanılan dilin öğrencilerin söz varlığına katkısı, disiplinler arası bir bakışla tartışılarak, oyun ve sporun destekleyici rolü değerlendirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım doğrultusunda kelime öğretimine ilişkin strateji ve teknikler ile söz varlığının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntemler akademik çerçevede tartışılacak. Sözlü sunumlar ve poster sunumlarının yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türkçenin zenginliğini ortaya koyan iyi uygulamaların paylaşılmasına, öğrencilerin dili anlama ve ifade etme becerilerinin güçlendirilmesine ve söz varlığını merkeze alan özgün çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedeflenen konferansa başvurular, iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Konferans sonunda, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk kez 2022 Mayıs'ta "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması" başlığıyla düzenlenen konferans, her yıl farklı temalarda gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
İran'a yönelik saldırıların ardından dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tutuklu sanık tahliye edildi
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

Benzer haberler

MEB'in "Ülkem Yanımda" platformuyla 16 ülkede 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı

MEB'in "Ülkem Yanımda" platformuyla 16 ülkede 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı

MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

MEB'in "Yeşil Vatan" etkinliklerinde bu ayın teması "su verimliliği" oldu

MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde bu ay "öz düzenleme ve dikkat becerileri" ele alındı

MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nde bu ay "öz düzenleme ve dikkat becerileri" ele alındı
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Özel eğitimli öğrenciler için "Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı" hazırlandı

Özel eğitimli öğrenciler için "Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı" hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet