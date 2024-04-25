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Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Adem Koç, Gökçe Karaköse  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

İstanbul

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

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