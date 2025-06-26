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DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Diyanet İşleri Başkanı'mız ve ailesi, Suudi Arabistan tarafından hacı adayı vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanlardan hacca gitmemektedir." açıklamasında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı makamının sistematik bir şekilde hedef alınmasının ve bu amaçla her yola tevessül edilmesinin, köklerini İslam düşmanlığından alan bir 5. kol faaliyeti olduğu belirtildi.

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Bu faaliyeti yürütenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasını istismar etmeye çalışmasının ise tamamen manipülasyon ürünü olduğu kaydedilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924'te kurulan bir devlet kurumu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, vatandaşlarımızın hac ibadetine rehberlik etmek üzere din görevlileri ile büyük bir organizasyon yönetmekte ve hacılarımıza hizmet etmektedir. Diyanet İşleri Başkanı'mız Sayın Ali Erbaş da Türkiye'nin hac organizasyonunun başkanıdır ve diyanet teşkilatının başı olarak hacılarımıza rehberlik eden en üst yetkili konumundadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'mızın bu yıl da hacca gittiğini söylemek ile 'Bu yıl da hac mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi' demek benzer yaklaşımlardır. Diyanet İşleri Başkanı'mız ve ailesi, Suudi Arabistan tarafından hacı adayı vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanlardan hacca gitmemektedir. Aksi yönündeki iddialar, tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Diyanet İşleri Başkanı'mızın eşine hitaben saygısızca kullanılan ifadeler ise etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama
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