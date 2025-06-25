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Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Hülya Turan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

İlçeye bağlı Akören köyünde arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın havadan da görüntülendi.

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