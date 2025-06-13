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Kültür

Dünyada bilinen ilk halı olan "Pazırık halısı"nın benzeri Amasya'da üretildi

Altay Dağları'ndaki Pazırık bölgesinde keşfedilmiş, dünyada bilinen ilk halı olan Pazırık halısının benzeri, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde orijinal haliyle dokundu.

Cihan Okur  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Dünyada bilinen ilk halı olan "Pazırık halısı"nın benzeri Amasya'da üretildi Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Türklerin tarihiyle doğrudan bağlantılı olan, donmuş halde bulunan, Türk halı sanatının ve kültürel mirasının önemli örneği Pazırık halısının benzeri, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde orijinalinin renklerine ve motiflerine bağlı kalınarak ipekten üretildi.

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Orijinali 189 santimetreye 2 metre boyutlarında yün dokuma tekniğiyle yapılan Pazırık halısının benzeri, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve geleneksel el sanatlarını yaşatma amacıyla ipekten 1 santimetrekaresine 100 düğüm atılarak, hereke tekniğiyle 60 santimetreye 60 santimetre ölçülerinde dokundu.

Enstitüde görevli usta öğretici Fehmiye Bozkurt tarafından günde 10 saat çalışılarak yaklaşık 2 ayda bitirilen halı, burada sergilenecek.

"Üretiminin bu atölyede olması bize ayrı gurur sağlamıştır"

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, gazetecilere, "gelenekten geleceğe" formatıyla kültürel değerleri replikalar ve araştırmalar yaparak tekrar üretime sokmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmayı duyurmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getiren Şişik, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk halı örneği olan Pazırık halısını arkadaşlarımızla değerlendirerek ve ilk Türk halısı motifi olması yönüyle de değerlendirerek, çalışmalarını yapıp replikasının atölyemizde üretimine başladık. Esas tarafı, ipekten yapılması ve santimetresinde 100 düğüm olması. Bu, işin ne kadar zor ve özverili olduğunu da gösteriyor. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü olarak bunun üretiminin bu atölyede olması bize ayrı gurur sağlamıştır."

Fehmiye Bozkurt ise dokudukları halıyı orijinaline yakın renklerden oluşturduklarını anlatarak, "Desenlerini, renklerini, motifini, ilmek sayısını değiştirmeden hereke ipek halı dokuma tekniğiyle dokuduk. Tekrar üretmemizdeki amaç, unutulmaya yüz tutmuş, çok emek ve sabır isteyen bir sanatı devam ettirmek. Bunu sürdürmeye, geleneğimizi, kültürümüzü yaşatmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

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