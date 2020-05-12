Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mMVA5c1J2X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi
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