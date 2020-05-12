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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Serdar Açıl   | 12.05.2020
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi

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