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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 24.03.2020
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

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