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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ferdi Türkten   | 03.05.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Barış Pınarı bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güneybatısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, üzerinde doçka yüklü araçlarla taciz ateşi açıldı. Bu faaliyetle koordineli olarak başka bir istikametten de sızma girişiminde bulunuldu.

Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya katıldığı tespit edilerek, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirildi ve birlikler alarm durumuna geçirildi.

Bölgedeki ateş destek vasıtaları ve hafif silahlarla teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındı. İsabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. TSK birliklerinde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmedi.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

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